In Düsseldorf-Grafenberg verunglückt 80-Jähriger nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Der Düsseldorfer fuhr am Nachmittag mit seinem Rad auf der Ludenberger Straße und überquerte diese in Höhe der Hausnummer 8. Bei dem Versuch, mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig weiterzufahren, blieb der Senior nach aktuellem Kenntnisstand mit dem Rad am Bordstein hängen und stürzte zu Boden.