Wo die Lintorfer früher einkaufen gingen : So hat sich die Geschäftswelt verändert

Lintorf Wenn der Verein Lintorfer Heimatfreunde Fotos von ehemaligen Geschäften auf seiner Facebookseite veröffentlicht, werden bei den Lintorfern Erinnerungen an frühere Zeiten wach.

Niemann, Raasch, Irlich, Ehrkamp, Hamacher und viele andere Namen sind unvergesslich für die Lintorfer mit der ehemaligen Geschäftswelt ihres Dorfes verknüpft. Das zeigen die vielen Kommentare auf die Veröffentlichungen, in denen so einige Anekdoten und Erinnerungen preisgegeben werden.

Speziell auf der Speestraße hatte sich Lintorfs Geschäftszentrum entwickelt, aber auch auf der Duisburger oder Krummenweger Straße, dem Konrad-Adenauer-Platz oder Am Potekamp gab es Geschäfte, an die sich die Lintorfer gerne erinnern. Geschäfte, die es schon lange Zeit nicht mehr gibt, oder die mittlerweile von anderen Inhabern mit völlig anderem Geschäftszweck betrieben werden. Gebäude wurden abgerissen oder die Inhaber gaben aus Alters- oder Gesundheitsgründen auf. Natürlich hat auch das geändertes Kundenverhalten seinen Beitrag dazu geleistet.

Einige Lintorfer Geschäfte existieren schon seit vielen Jahren und befinden sich im Familienbesitz, auch wenn sich das Angebot im Laufe der Zeit zum Teil etwas erweitert oder geändert hat. So verkauft und repariert beipielsweise der Juwelier Steingen seit 1933 Schmuck und Uhren. Die Parfümerie Füsgen kann in diesem Jahr auf ein 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Familie Fleermann führt mittlerweile in der vierten Generation ihren Einzelhandelsbetrieb für Garten- und Heimtierbedarf, genauso wie Familie Butenberg ihr heutiges Haushaltswarengeschäft. Auch diese Liste ist längst nicht vollständig und könnte noch mit anderen Namen und Adressen aus Lintorf weitergeführt werden.

Auch ein Foto vom Hamacher Haus, das gegenüber der Sparkasse stand, weckt Erinnerungen an die Versorgung mit Schreibwaren und Schulutensilien und dem gefühlt schmalsten Bürgersteig Lintorfs. Das Haus wurde 1974 abgerissen, da es der Verbreiterung der Straße weichen musste. Im neu gebauten Gebäudekomplex an dieser Stelle befand sich einst die Commerzbank, die wiederum vor einigen Jahren von einer Zahnarztpraxis abgelöst wurde.

Aus der Apotheke Niemann an der Angermunder Straße (heute Konrad-Adenauer-Platz) wurde ein Fachgeschäft für Innendekorationen, aus dem Spielwarengeschäft Irlich an der Speestraße ein Modegeschäft, aus dem Elektrofachgeschäft Johann & Wittmer neben der evangelischen Kirche ein Sonnenstudio. Dort wo man früher im Haushaltswarenladen von Hans Plogmann „alles für den gepflegten Tisch“ kaufen konnte, kann man sich heute die Haare frisieren lassen und in den Geißler-Häusern, an der Speestraße, wo es einst in der Poststelle Briefmarken gab, gibt es heute Spielwaren.