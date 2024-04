Kommunale Neugliederung jährt sich Als Lintorf noch eigenständig war

„Zeitzeugen sind für uns nicht nur Menschen, die bereits vor 1975 in Lintorf wohnten“, so Vereinsvorsitzender Andreas Preuß. Zeitzeugen sind auch diejenigen, die erst nach 1975 nach Lintorf kamen, vielleicht sogar erst im vergangenen Jahr. Menschen also, die Lintorf gar nicht mehr als selbstständige Gemeinde kennengelernt haben. „Wir möchten gerne wissen, ob sie sich als Lintorfer fühlen oder als Ratinger, was sie mit Lintorf verbinden“, so Preuß.