Drei Projekte in Ratingen : Fördermittel für Sportangebote

In Breitscheid soll eine Calisthenics-Anlage entstehen. Dafür gibt es 81.000 Euro vom Land. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratingen Geld gibt es für die Sanierung de Bolzplätze am Klompenkamp und an der Berliner Straße sowie den Bau einer Calisthenics-Anlage in Breitscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Stadt Ratingen erhält vom Land Nordrhein-Westfalen eine Förderung für drei städtebauliche Projekte in Höhe von insgesamt 450.000 Euro. „Das ist eine wunderbare Nachricht für das beginnende neue Jahr 2022“, freut sich der CDU-Fraktionsvorsitzende im Ratinger Stadtrat, Stefan Heins.

Konkret geht es um Mittel aus dem so genannten „Investitionspakt Sport“, deren Verteilung auf der Homepage des NRW-Bauministeriums bekannt gegeben wurde. „Die Zahl der Förderanträge überstieg die vorhandenen Mittel um ein Vielfaches, wie mir der zustände Staatssekretär Dr. Jan Heinisch auf Nachfrage bestätigte“, berichtet Heins. „Umso mehr sehe ich es als Auszeichnung an, dass wir in Ratingen nun gleich Mittel für drei Projekte bekommen.“ Dr. Jan Heinisch habe ihm erklärt, dass insbesondere solche Projekte obsiegt hätten, die mehr Menschen und neue Zielgruppen ansprechen und besonders moderne und nachgefragte Sportarten ermöglichen.

„Insofern ist die Förderentscheidung der Landesregierung zugleich ein Lob an diejenigen in Bürgerschaft und Verwaltung, die die Projekte erdacht und ausgearbeitet haben. Diesem Lob schließen wir uns als CDU-Ratsfraktion ausdrücklich an“, sagt Heins. „Ich bin zudem dankbar, dass nach der Förderung der Pumptrack-Strecke, der Unterstützung des Einzelhandelsprojekts an der Wallstraße, der Förderung der Westbahn-Planung und der Unterstützung unserer Innenstadt-Initiativen nun schon wieder erhebliche Summen nach Ratingen fließen.“

Gefördert werden der Ausbau und die Sanierung des Bolzplatzes an der Berliner Straße (164.000 Euro), der Ausbau und die Sanierung des Bolzplatzes Klompenkamp (205.000 Euro) und der Neubau einer Calisthenics-Anlage in Breitscheid (81.000 Euro).