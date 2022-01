Unfall bei Heiligenhaus : Motorradfahrer verunglückt tödlich bei Neujahrsausfahrt auf A44

Heiligenhaus Bei einer Neujahrsausfahrt ist auf der A44 bei Heiligenhaus ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Ein am Unfallort vorbeifahrender Arzt habe dem Mann nicht mehr helfen können, er starb noch am Einsatzort, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.