Blick hinter die Kulissen Schüler schnuppern bei der Feuerwehr

Bei einer Übung auf der Übungsfläche konnte ein PKW mit hydraulischem Werkzeug bearbeitet werden. Zusammen mit der Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges und in echten Feuerwehrklamotten konnten sich alle an der Tätigkeit ausprobieren. Zum Schluss der Aktion fuhren die Jugendlichen im Korb der Drehleiter in luftige Höhen und konnten, mit ein wenig Glück, ihr Zuhause, aus der Ferne betrachten. Abschließend kann man gespannt sein, ob man das eine oder andere Gesicht im Rahmen eines Einstellungstestes oder vielleicht als Bundesfreiwilligendienstler auf der Feuerwache wiedersieht. Zurzeit gibt es bei der Feuerwehr Ratingen noch freie Kapazitäten für eine Tätigkeit als Bundesfreiwilligendienstler. Entsprechende Informationen und Kontaktdaten finden sich auf der Internetseite der Feuerwehr Ratingen.