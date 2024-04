Game over Aus für Ratinger Recycling-Projekt

Info

Von den von der Bundesregierung angekündigten Kürzungen könnten in Ratingen auch weitere Maßnahmen betroffen sein. Der Entsorgungsfachbetrieb comp:ex ist an die Diakonie angegliedert. In Kooperation mit dem SkF können Teilnehmer auch im Fach Hauswirtschaft Erfahrungen sammeln (AHa – Aktion Hauswirtschaft).

Der SkF vermittelt unter anderem Maßnahmen im Sozialkaufhaus Rock`n`Rolli, der Möbelkammer oder der Radstation in Ost. Der Wasch- und Bügelservice Waschbrett musste bereits zum 31. Oktober 2023 geschlossen werden.

Die Caritas betreut zum Beispiel den Gemeinschaftsgarten in West, der nach dem Auslaufen einer europäischen Förderung zum Jahreswechsel um seinen Fortbestand fürchtete, vorerst aber gerettet ist.