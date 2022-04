Osterrennen in Sonsbeck 2022 : Familientag auf der Pferderennbahn

INsgesamt fanden zehn Pferderennen statt. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Nach der langen Zwangspause lockte das Osterrennen wieder zahlreiche Menschen aus der gesamten Region nach Sonsbeck. Während die Erwachsenen bei den Trab- und Galopprennen ihre Wetten setzen konnten, gab es für die Kinder ein Alternativprogramm.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie fand am Wochenende wieder das Sonsbecker Osterrennen des Reitvereins Graf Haeseler statt. Zahlreiche Menschen kamen zur Waldrennbahn – die Veranstaltung ist ein gesellschaftliches Ereignis und weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebt. „Wir haben beide keine Ahnung vom Pferdesport und kommen nur wegen der Atmosphäre“, sagte zum Beispiel Marie Mehlich aus Xanten, die mit Nadine Kaiser aus Rees nach Sonsbeck gefahren war. Ihre Cousine habe sie solange bekniet, bis sie mitgekommen sei, erzählte Mehlich. „Jetzt bin ich so begeistert, dass ich garantiert im nächsten Jahr wieder dabei bin.“ Die beiden Frauen wetteten auch: „Wir setzen einfach auf das Pferd, was am schönsten aussieht.“ Mit Erfolg: Beim ersten Rennen habe sie fünf Euro eingesetzt und etwa 40 gewonnen, berichtete Kaiser.

Auch für die Kleinen gab es jede Menge Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Sie konnten sich schminken lassen, Bilder ausmalen, basteln, auf einer Hüpfburg toben. Auch von einem Zauberer und einem Künstler, der Tiere aus Luftballons zusammenknotete, waren sie fasziniert. Zudem konnten sie auf künstlichen Ponys „reiten“. Selbstverständlich war an einigen Ständen auch für das leibliche Wohl von Groß und Klein gesorgt.

Show-Einlage zwischen den Rennen: Maskottchen liefen in ihren Kostümen um die Wette. Foto: Randolf Vastmans

Info Gesellschaftliches Ereignis in der Region Hintergrund Die Waldrennbahn des Reitvereins Graf Haeseler Sonsbeck verfügt über eine Rundenlänge von 650 Meter. Aus zehn Trab- und Galopprennen über verschiedene Distanzen bestand der Sonsbecker Osterrenntag: fünfmal Trabfahren, einmal Trabreiten, drei Vollblutrennen sowie das Rennen der Minitraber. Auf alle Rennen konnte gewettet werden, vor Ort sowie an jedem Wettschalter. Zudem konnten Zuschauer bei einer Tombola Preise gewinnen.

Das sportliche Programm von zehn Rennen wurde durch Show-Einlagen abgerundet. So bot zwischen dem zweiten und dritten sowie dem siebten und achten Rennen das Black Motions Friesen-Showteam jeweils eine Quadrille. Die sechs Reiterinnen waren mit Ihren Pferden Teil des 2019 bei der Equitana in Mannheim in Form einer Quadrille aufgestellten Weltrekordes mit 132 Friesen. Einen weiteren Teil des Showprogramms bildete das Maskottchenrennen, bei dem sechs Maskottchen – unter anderem Kalli von der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort – in ihren schweißtreibenden Kostümen um die Wette liefen.

Ein Highlight des Rennens war das Pferd „Hope for Children“ vom Rennverein Heisterfeldshof in Bedburg-Hau. Alle Preisgelder, die das Pferd und seine Artgenossen im Rahmen der Aktion „For Children Living“ erhielten, gehen zu hundert Prozent an die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf. So konnten durch die bisherigen elf Siege Hopes bereits 17.000 Euro an die Initiative überwiesen werden. Auch am Sonntag konnte der achtjährige Traber, gefahren und geritten von Sina Baruffolo, wieder zwei Siege für sich verbuchen.

Zumindest um einen der ältesten Jockeys Deutschlands dürfte es sich bei Henri Pools aus Mönchengladbach handeln. Seinen Beruf als Jockey übt er seit seinem 16. Lebensjahr aus. Eine lange Zeit, bedenkt man, dass er im Juli dieses Jahres seinen 80. Geburtstag feiert. Ans Aufhören denke er noch lange nicht, sagte er. „Solange es eben geht, bleibe ich dem Sport treu.“ Dass er es kann, bewies er am Sonntag einmal mehr, indem er im vierten Rennen den ersten, im neunten Rennen mit Ghibli den zweiten Platz belegte, nachdem es im ersten Rennen leider nur zum vierten gereicht hatte.

Alles in allem waren sich Besucher und Sportler am Ende einig: Es war, wie immer, eine absolut gelungene Veranstaltung, welche die Verantwortlichen auf die Beine gestellt hatten. Von den zehn Euro Eintritt pro Person ging jeweils ein Euro an ukrainische Kriegsopfer.

