Angebot im Kreis Mettmann : Weitere Termine für Kinderimpfungen

Noch sind Schulferien in NRW. Foto: dpa/Mona Wenisch

Kreis Mettmann Gleich in der ersten Woche des neuen Jahres bietet der Kreis in den dezentralen Impfstellen wieder einige Termin für Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren an.

(RP) Der Kreis Mettmann bietet auch in diesem Jahr Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren in den dezentralen Impfstellen an. Ein Beratungsgespräch durch einen Kinderarzt ist in allen Fällen zwingend erforderlich.

Vorab müssen die Sorgeberechtigten der Impfung schriftlich zustimmen und einen Termin in der Impfstelle vereinbaren. Hierzu sind ein Einwilligungsbogen vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert-Koch-Instituts auszufüllen, teilte der Kreis mit. Zu finden sind die Dokumente auf der Internetseite des Kreises unter www.kreis-mettmann-corona.de.

Bei dem Impftermin muss mindestens ein Sorgeberechtigter anwesend sein. Für die Kinder ist der Impfstoff von Biontech vorgesehen. Die Zweitimpfungstermine finden mindestens drei Wochen nach der Erstimpfung zur gleichen Uhrzeit statt. Dabei müssen dann nur der Anamnese- und Einwilligungsbogen vom Robert-Koch-Institut mitgebracht werden. Auch die niedergelassenen Kinderärzte impfen. An Tagen, an denen Kinderimpfungen ab 14 Uhr stattfinden, werden Erwachsene von 10 bis 13.30 Uhr geimpft. An Wochenenden, an denen Kinder ab 11 Uhr geimpft werden, werden Erwachsene von 16 bis 18 Uhr geimpft, hieß es weiter.

Und das sind die Kinderimpf-Termine im neuen Jahr: Montag, 3. Januar: Erkrath (Timocom-Platz 1) und Ratingen (Düsseldorfer Straße 52c) jeweils von 14 bis 18 Uhr. Dienstag, 4. Januar: Haan (Kaiserstraße 10 - 14) von 14 bis 18 Uhr. Mittwoch, 5. Januar: Langenfeld (Hauptstraße 129) und Erkrath jeweils von 14 bis 18 Uhr. Donnerstag, 6. Januar: Hilden (Hagelkreuzstraße 37) von 14 bis 18 Uhr. Freitag, 7. Januar: Hilden, Langenfeld, Erkrath von jeweils 14 bis 18 Uhr. Samstag, 8. Januar: Ratingen von 11 bis 16 Uhr. Sonntag, 9. Januar: Haan und Velbert von jeweils 11 bis 16 Uhr.