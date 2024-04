In der Ratinger Fußgängerzone Großer Trödelmarkt in der Innenstadt

Was für den einen zum Staubfänger mutiert, kann für einen anderen ein langgesuchtes Fundstück sein. Deshalb hat der Werbering City Kauf jetzt eine gute Nachricht für Hobbytrödler: Der beliebte Ratinger Trödelmarkt in der Fußgängerzone der Ratinger Innenstadt, auf dem Marktplatz und dem Arkadenhof findet auch in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im Mai statt. Die Düsseldorfer Straße steht bis zum Abschluss der Bauarbeiten allerdings nicht zur Verfügung.