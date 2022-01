Bilanz der Silvesternacht : Jahreswechsel verlief für die Feuerwehr ruhig

Der Jahreswechsel in Ratingen verlief aus Sicht der Feuerwehr Ratingen vor allem im Brandschutz ruhig. Wie wegen der erneuten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung erhofft, führte die Reduzierung der Veranstaltungen und der Feuerwerke zu einem erheblichen Rückgang des Einsatzgeschehens.

In Summe wurde zwischen 18 Uhr am 31. Dezember und 8 Uhr am 1. Januar nur ein Feuerwehreinsatz bearbeitet. Dabei handelte es sich um die Absicherung einer Unfallstelle auf der Autobahn. Damit wurde der Mittelwert der vorhergehenden fünf Jahreswechsel von elf Brandschutzeinsätzen deutlich unterschritten.