Fechten : Fechter feiern ihren Jahresausklang

Beim Nikolausturnier des TV Ratingen kam der Wettkampf zwar auch nicht zu kurz, vor allem war es aber ein familiärer Jahresabschluss. Foto: TVR

Ratingen Der TV Ratingen hat trotz der Widrigkeiten im Corona-Jahr 2021 Erfolge gefeiert. So stehen Niklas Timke und Jonas Schneider in der nationalen Rangliste oben. Die Trainer Vitaliy Chernous und Efim Chvidko arbeiteten sogar im Freien.

Die Fechtabteilung des TV Ratingen hat das Jahr 2021 mit einer Weihnachtsfeier und gleichzeitigem Nikolausturnier ausklingen lassen. Hierfür wurden in drei unterschiedlichen Altersgruppen unter Turnierbedingungen die Plätze ausgefochten. Der Wettkampf stand zwar wie unter Sportlern üblich im Vordergrund, dennoch herrschte ein fröhliches Miteinander. Sämtliche Teilnehmer feuerten sich gegenseitig an und freuten sich über Erfolgserlebnisse ihrer Mitstreiter. „Am Ende gab es strahlende Gesichter, als alle Beteiligten Urkunden und Medaillen oder Pokale sowie Schokoladen-Nikoläuse in Empfang nehmen durften. Wieder einmal war es schön zu sehen, wie groß der Zusammenhalt unter den Fechtern aller Altersklassen ist“, schreibt der TV.

Während die Säbelfechter unter der Leitung des Trainer-Teams Vitaliy Chernous und Efim Chvidko ihr Turnier austrugen, genossen die Eltern das harmonische Ambiente und die fechterischen Leistungen ihrer Kinder bei Glühwein, Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen und Keksen. Zur Weihnachtsfeier übergab dann der Präsident des TV Ratingen, Sven Pallessen, einen Gutschein über 75 Euro zur Durchführung einer Gemeinschaftsveranstaltung. Pallessen erinnerte an die Anfänge der Fechtabteilung im TV, die sich hierüber sowie über die damit verbundene Anerkennung der Leistungen aller Säbelfechter im schwierigen Corona-Jahr 2021 sehr freute.

Auch das erfolgreiches Trainer-Team wurde von seinen Schützlingen und den Eltern mit Weihnachtsgeschenken bedacht. Nur durch das hohe Engagement der Trainer und ihre Bereitschaft, Training auch draußen im Stadion unter freiem Himmel anzubieten, konnte der Fechtbetrieb am Jahresbeginn weitgehend aufrechterhalten werden, erinnert der TV. So war die Weihnachtsfeier ein würdiger und gelungener Ausklang eines trotz aller Widrigkeiten schönen Fechtjahres 2021.

Und trotz der Pandemie gab es darin einige sportliche Höhepunkte. So feierten die Säbelfechter des TV Ende November große Erfolge beim Pokal der Stadtsparkasse Solingen: Beim ersten Ranglisten-Turnier des Rheinischen Fechter-Bundes in dieser Saison kehrten die Ratinger Kinder und Jugendlichen mit insgesamt fünf Medaillen in den Altersklassen U11, U13 und U15 zurück und setzten damit ein Ausrufezeichen. Hier zeigte sich, dass der Säbelfechtnachwuchs auch im Corona-Jahr 2021 unter der Leitung von Chernous und Chvidko gut trainiert hatte.

In der Altersklasse U13 der Jungen erkämpfte sich Gereon Simons vom TV die Goldmedaille. Im Finale besiegte er den Konkurrenten vom TSV Bayer Dormagen, Matti Schiffer, souverän mit 10:5 und verwies damit die aus ganz NRW angereiste Konkurrenz auf die hinteren Plätze. Im Viertelfinale hatte Simons seinen Teamkameraden Hannes Carus ausgeschaltet, der wiederum einen starken fünften Platz holte. Lucas Seipel rundete den Erfolg des TV in der U13 mit dem 11. Platz ab.

Die Säbelfechter Jonas Schneider (links) und Niklas Timke vom TV Ratingen stehen an der Spitze der Rangliste des Rheinischen Fechter-Bundes. Foto: TVR

Auch in der Altersklasse U11 der Jungen erzielte einer der Ratinger Säbelfechter den ersten Platz: Niklas Timke erkämpfte sich in einem spannenden Finale gegen den Dormagener Jakob Negri mit 10:7 die Goldmedaille. Seinem Vereinskameraden Jonas Schneider gelang es bei seiner ersten Turnierteilnahme, sich den dritten Platz und damit die Bronzemedaille in der U11 zu erfechten, nachdem er sich nach einem starken Auftritt in der Vorrunde erst im Halbfinale eben Timke geschlagen geben musste.

Ebenfalls doppelt Edelmetall gab es in der Altersklasse U15 der Mädchen und Jungen: Elizabeth Champion und Tammo Hahn vom TV waren erst im Halbfinale zu stoppen. Sie sicherten sich jeweils den dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Die Ratinger Säbelfechter Samuel Mathiot, Lucas Seipel, Gereon Simons und Kilian Armbrust rundeten den erfolgreichen Auftritt des TV Ratingen in der U15 mit den Plätzen 11 bis 14 ab.