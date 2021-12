Feuerwehreinsatz am zweiten Weihnachtstag : Einliegerwohnung in Goch brannte

Goch Um 18.25 Uhr rückte die Gocher Feuerwehr am zweiten Weihnachtstag aus, um den Brand einer Einliegerwohnung am Boeckelter Weg zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages ist in einem Mehrfamilienhaus am Boeckelter Weg in Goch ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand in der Küche einer Einliegerwohnung. Der Grund für das Feuer ist unklar. Menschen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.