Finanzen in Ratingen : SPD sagt „Ja“ zum Doppelhaushalt

Die SPD spricht sich deutlich gegen Ideen zum Neubau einer Stadthalle aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Dagegen steht ein „Nein“ zu Plänen für eine neue Stadthalle. Erwünscht: eine zweite Gesamtschule. Mit Sorge beobachtet die SPD die personelle Lage im Rathaus.

(RP) Die SPD-Fraktion hat in der letzten Ratssitzung des Jahres dem Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/2023 zugestimmt. Obenan steht für Fraktionschef Christian Wiglow: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in Summe und auf Sicht positiv zu bewerten und das Ergebnis auch von der SPD mitgeprägten Entscheidungen der letzten Jahre. Sie zeigen, wie wirtschaftsstark die Stadt Ratingen ist und wie gut Ratingen die Folgen der Corona-Wirtschafts- und Gesundheitskrise meistern werden wird.“

Dieser Rahmen macht Dinge möglich, die die SPD positiv im Sinne der Menschen in der Stadt nutzen will. Klar sei aber auch: „Dabei bestehen Unsicherheiten gerade in Bezug auf die weitere Entwicklung der Pandemie wie auch in globalem Zusammenhang.“

Wiglow geht es um Prioritäten. Wobei er weniger die Finanzen, als die Personalsituation in der Verwaltung im Blick hat. Dieses zeigt sich seiner Erkenntnis nach in dem de facto bestehenden „Schattenhaushalt“ der Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) wegen eines erheblichen Umsetzungsstaus bei beschlossenen Maßnahmen.

„Von daher hat die SPD-Fraktion gerade bei Anträgen, die neue Aufgaben oder bisher niemals politisch diskutierte Großvorhaben betreffen, besonders genau hingeschaut, ob diese jetzt wirklich notwendig und überhaupt von der Verwaltung leistbar sind.“ Aus diesem Grunde sieht die SPD-Fraktion beispielsweise den Antrag von CDU/BU/FDP, dass die Stadt ein „Gründerzentrum für Unternehmen“ aufbauen solle, sehr kritisch, so schön dieser Antrag auch klingen mag und hat den Antrag abgelehnt. Ob eine kreisangehörige Stadt der Größe von Ratingen so etwas stemmen kann (und auch muss), ist aus SPD-Sicht mehr als fraglich.

Die Fraktion lehnt ressourcenkostende Gedankenspiele für eine neue Stadthalle in Ratingen entschieden ab. Wiglow dazu: „Die fiskalischen und besonders personellen Ressourcen sollen in die Umsetzung der wirklich wichtigen Aufgaben investiert werden statt in die Planung von „Denkmälern“ und Prestigebauten. Bezahlbares Wohnen, Schul- und Kitabau, Erschließung Schwarzbachquartier, Baubetriebshof.“