Lintorf : Commerzbank Lintorf will im Januar wieder öffnen

Lintorf Ende nächster Woche werden Kunden der Commerzbank in der Filiale in Lintorf wieder Bargeld abheben können. Derzeit laufen noch Reparaturarbeiten nach einer Automatensprengung.

(jün) Vor einer Woche war in der Nacht zu Donnerstag in der Commerzbank-Filiale an der Speestraße in Lintorf ein Geldautomat gesprengt worden. Zeugen waren von Knallgeräuschen aufgeschreckt worden, sahen zwei Männer, die in einen bereitstehenden dunkelgrauen oder schwarzen Audi stiegen, in dem eine dritte Person offensichtlich wartete. Die Täter flüchteten mit der dunklen Limousine vom Tatort in Richtung Lintorfer Markt. Bisher fehlt von ihnen noch jede Spur.