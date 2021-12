Corona-Lage im Kreis Mettmann am Donnerstag : Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt

Kreis Mettmann Drei Corona-Patienten sterben, darunter eine 48 Jahre alte Frau. In Quarantäne befinden sich 4739 Menschen. Unser Überblick über die Corona-Zahlen von Donnerstag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 2198 Infizierte erfasst, 1 mehr als Mittwoch. Davon leben in Erkrath 190 (-5; 4 neu infiziert), in Haan 170 (+/-0; 3 neu), in Heiligenhaus 120 (+3; 6 neu), in Hilden 189 (+/-0; 5 neu), in Langenfeld 192 (-6; 6 neu), in Mettmann 178 (+1; 10 neu), in Monheim 191 (+9; 15 neu), in Ratingen 516 (+3; 39 neu), in Velbert 382 (-2; 9 neu) und in Wülfrath 70 (-2; 1 neu). Insgesamt meldet der Kreis 98 Neu-Infektionen.