Frittenfett brannte : Feuerwehreinsatz in der Opladener Fußgängerzone

Einsatz in der Opladener Fußgängerzone. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Brennendes Frittenfett in einem Dönerladen war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr am Dienstag vormittag in der Opladener Fußgängerzone. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehreinsatz in der Opladener Fußgängerzone: In einem Döner-Laden auf der Kölner Straße nahe der Einmündung Bahnhofstraße ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr Fett in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und einem Rettungswagen an. Mit einer Löschdecke erstickten die Einsatzkräfte das Feuer. Brandrauch verbreitete sich auch in der Fußgängerzone, wo derzeit noch Buden des Weihnachtsmarkts aufgebaut sind. Polizeikräfte sperrten den Einsatzort ab. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehrleute belüfteten den Döner-Laden und kontrollierten umliegende Wohnungen nach möglicher Brandrauchausbreitung. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

