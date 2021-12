Besonderer Dienst in Hilden : So verbringt die Feuerwehr Silvester

Die Feuerwehrleute haben Silvester einen 24-Stunden-Dienst. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Um 7 Uhr morgens beginnt für die Hildener Einsatzkräfte der 24-Stunden-Dienst. Das Highlight der Schicht ist das gemeinsame Essen.

Nein, Hans-Peter Kremer ist nicht besonders traurig über das Verkaufsverbot von Feuerwerk in diesem Jahr. Der Hildener Feuerwehrchef und seine Kollegen haben an Silvestertagen und in den -nächten sonst sehr viel mit teilweise gravierenden Verletzungen zu tun, hervorgerufen durch unbedarften Umgang mit Raketen und Böllern. Außerdem muss die Feuerwehr auch immer wieder zu brennenden Mülleimern ausrücken. Diese Gefahrenlage hat sich durch das Verbot minimiert. Ganz auszuschließen ist sie aber auch in diesem Jahr nicht. Kremer rechnet damit, dass die Kollegen der Silvesterschicht trotz des Verbots auch wegen Feuerwerksverletzungen gerufen werden – aber deutlich seltener als in normalen Jahren.

24 Stunden dauert der Dienst zum Jahreswechsel – und damit unterscheidet er sich eigentlich nicht von anderen Schichten. „Wir versuchen den Tag aber geselliger und festlicher zu gestalten als normale Dienste“, sagt Feuerwehrchef Kremer. Die Stimmung ist festlicher als sonst.

Info Das ist die Feuerwehr Hilden Hauptamtliche Die Feuerwehr verfügt über 82 Planstellen inklusive drei Verwaltungskräfte. Hinzu kommen zwölf Auszubildende. Die Planstellen sind fast alle besetzt beziehungsweise können in Kürze mit Mitarbeitenden nach der Ausbildung besetzt werden. Freiwillige Die Freiwillige Feuerwehr verfügt derzeit über 110 aktive-, 22 Jugendfeuerwehr- und 34 Ehrenabteilungsmitglieder. Einsätze Die Feuerwehr ist in Summe im Jahr 2020 zu 10.139 Einsätzen ausgerückt. Dieses bedeutet das im Schnitt knapp 28 Einsätze je Tag anfallen. Mit Abstand der größte Anteil (ca. 90 Prozent) entfällt auf den Rettungsdienst und Krankentransport. Im Vorjahr waren die Einsatzzahlen sehr ähnlich. In Summe wurden im Jahr 2019 10.403 Einsätze, also 264 Einsätze mehr, durch die Feuerwehr abgeleistet. Feuerwache Die 2011 erweiterte Wache muss weiter ausgebaut werden. Grund ist der Anstieg der Einsätze des Rettungsdienstes. Kosten: Rund acht Millionen Euro.

Beim morgendlichen Antreten um 7 Uhr wird der Dienstplan verlesen, werden Straßensperrungen kommuniziert. Um 7.10 Uhr kontrollieren die Feuerwehrleute ihre Fahrzeuge. „Das ist der normale Rhythmus“, sagt Kremer. Wenn das alles erledigt sei, treffen sich die Einsatzkräfte zu einem gemeinsamen Frühstück. „Normalerweise ist es um diese Uhrzeit noch relativ ruhig“, sagt Kremer.

Doch die Unterbrechungen werden im Laufe des Tages häufiger. „Durch das Verkaufsverbot sind vor allem Böller unterwegs, die eigentlich das Problem sind“, erklärt Kremer. Einige Menschen würden sich Feuerwerk aus dem Ausland bestellen. „Und das hat nicht ohne Grund in Deutschland keine Zulassung“, sagt der Feuerwehrchef. Es sei in der Regel nicht nur deutlich lauter, sondern auch deutlich gefährlicher. Böller und Raketen können durchaus schwere Verletzungen hervorrufen. Manch fehlgeleiteter Böller landet – beabsichtigt oder nicht – auch immer wieder in Mülleimern, die dann zu brennen beginnen. „Das sind die typischen Einsätze, auch tagsüber“, so Kremer. Eins aber haben er und seine Kollegen schon im vergangenen Jahr beobachtet, als Feuerwerk nicht erlaubt war: „Es war deutlich ruhiger als sonst.“

Zwischen den Einsätzen liegt der Fokus in der Feuerwache auf dem gemeinsamen Silvester-Essen. „Das Essen ist an Tagen wie Weihnachten oder Silvester immer ein wenig festlicher“, sagt Hans-Peter Kremer. „Eher ein Drei-Gänge-Menü als ein Eintopf“, sagt er. Alle hoffen, dass sie möglichst gemeinsam essen können. Das ist aber eher unwahrscheinlich: „An Silvester kommen deutlich mehr Menschen als an normalen Tagen zusammen, um gemeinsam zu feiern. Dabei geht auch immer etwas schief“, sagt Hans-Peter Kremer. Der Rettungsdienst rolle an solchen Tagen daher besonders fleißig.

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle gemeinsam auf der Wache ins neue Jahr starten, ist ebenfalls sehr gering. Bereits vor Mitternacht nimmt das Einsatzgeschehen merklich zu. Einige Kollegen werden auch in diesem Jahr um Mitternacht schon wieder unterwegs sein. Um 0 Uhr anstoßen und sich ein „Frohes neues Jahr“ wünschen ist für sie daher nicht möglich.