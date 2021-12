Triathlon : Gute Nachrichten für Leon Vollstedt

Ratingen Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ist der 18-jährige Triathlet Leon Vollstedt erneut in den Landeskader berufen worden – damit darf er auch bei der Deutschen Meisterschaft starten. Zudem bietet sich ihm mit dem Triathlon Team Ratingen 08 die Chance, in die Zweite Liga aufzusteigen.

Kurz vor den Weihnachtstagen benannte der NRWTV seine Kaderathleten für 2022, und erneut war Vollstedt dabei. Dafür musste er in zwei Kaderselektionen die Normen der A-Jugendlichen erfüllen. Im September standen in Drensteinfurt 50 und 800 Meter Schwimmen sowie ein 5000-Meter-Lauf an. Bei der zweiten Sichtung Mitte Dezember in Paderborn mussten 1500 Meter gelaufen und 400 Meter geschwommen werden. Mit Zeiten von 4:42 Minuten im Schwimmen und 4:23 Minuten im Laufen erfüllte Vollstedt beide Normen souverän. Mit der Berufung in den Landeskader löste er gleichzeitig das Ticket für die Deutschen Meisterschaften Jugend und Junioren am 19. Juni in Lübeck. Die Kadersichtung dafür steigt am 13. Februar im Ratinger Angerbad.