Tradition in Hetterscheidt : Schneewette: Und wieder bleibt der Rasen grün

Und wieder kein Schnee. Heribert Bittner legt zur genauen Überprüfung dennoch den Zollstock an. Bürgermeister Michael Beck und Reinhold Unger vom Bürgerverein können da nur zustimmen. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS „Kein Schnee“ so lautet die Feststellung der 46. Schneewette. Der ehemalige Bürgervereinsvorsitzende Heribert Bittner ist nun Schiedskommissar.

Saftiges Grün statt weißer Pracht: Bei Temperaturen rund um zehn Grad war auch in diesem Jahr wieder einmal kein einziges Schneeflöckchen am Neujahrsmorgen in Hetterscheidt auszumachen.

Seit 1976 richten sich am ersten Tag des Jahres die Augen im Stadtteil auf das kleine Rasenstück vor dem Haus an der Velberter Straße 142, einst Bankfiliale, heute Praxis – und das war auch am Samstag wieder so. Die Hetterscheidter Schneewette ist ein Traditionstermin und damit der erste offizielle Termin im städtischen Kalender, stets verbunden mit den besten Wünschen für ein frohes neues Jahr. Der Vorsitzende des Bürgervereins Hetterscheidt wettet gegen „das Dorf“, also die Stadt, die jeweils vom Bürgermeister vertreten wird, auf die Frage, ob auf dem Rasenstück Schnee liegt oder nicht.

INFO Schnelles Internet für Hetterscheidt 40 Prozent der Hetterscheidter Haushalte im Kerngebiet waren notwendig, um den Glasfaserausbau durch die Muenet GmbH zu realisieren. „Das haben wir knapp geschafft“, sagt Bürgervereinsvorsitzender Reinhold Unger. „Viele werden zufrieden sein, manche, die noch nicht angebunden werden können, eher nicht. Der Glasfaseranschluss wird den Stadtteil als Wohngebiet noch attraktiver machen.“ Im ersten Quartal sollen die Bagger rollen, mit der Fertigstellung rechnet man im zweiten Quartal.

Sämtliche Wetterdienste und sogar das Orakel von Delphi konnten dem Bürgervereinsvorsitzenden Reinhold Unger beim aktuellen Tipp der 46. Schneewette kaum helfen, trotzdem entschied er sich, wie auch Bürgermeister Michael Beck, für den Tipp auf „kein Schnee“. Das gab einen Punkt für beide Kontrahenten, somit steht es derzeit bei 25 Punkten für den Bürgerverein zu 24 Punkten für den Bürgermeister. Auf den traditionellen Neujahrsempfang, bei dem die Tipps eigentlich erst verkündet werden, verzichtet der Verein auch in diesem Jahr. Auf den Termin am Neujahrsmorgen selbst wird allerdings auch in Zeiten der Pandemie streng festgehalten. Zwar mit weniger Zuschauern, oder besser gesagt Wettzeugen, dafür mit Abstand und ohne ausgeschenkten Schneekorn.

Und seit über einem Jahrzehnt auch ohne Schnee. „Zuletzt lag hier 2011 Schnee“, erinnert sich Heribert Bittner, der damals noch als Vorsitzender des Hetterscheidter Bürgervereins zu den Wettpartnern gehörte. Damals konnte Schiedskommissar Heinz Nardmann mit dem offiziellen Schneewetten-Zollstock gut 20 Zentimeter Schnee messen. Vorgestern fehlte nicht nur der Schnee, sondern auch der offizielle Schneewetten-Zollstock – und Heinz Nardmann. Der „Vater der Schneewette“ ist im letzten Jahr im Alter von 94 Jahren verstorben. Als Schiedskommissar hatte er die Feststellung der Schneewette stets mit feierlichem Ernst und auch mit so manchem Augenzwinkern zelebriert.

Niemand kannte die Geschichte der Schneewette so gut wie er. Zum Beispiel, dass der Termin am Neujahrsvormittag ursprünglich einmal dazu gedacht war, die Termine aller Vereine abzusprechen und zu koordinieren. Oder auch, dass er als Zeremonienmeister in den 70er Jahren eine Wertung gleich ganz aussetzen musste: Eine Gruppe Unbekannter hatte damals eigens Schnee herangekarrt. Man munkelt bis heute, dass die Täter bei ihrem Schabernack eine Schubkarre zerstört haben.

Vorgestern nun übernahm Heribert Bittner das Amt des Schiedskommissars, mit neuem, eigenen Schneewetten-Zollstock. „Ich kam zu dem Amt wie die Jungfrau zum Kinde“, schmunzelt er. Im Vorstand des Bürgervereins habe man nicht lange überlegen müssen, innerhalb von fünf Minuten gab es die einstimmige Entscheidung für Bittner als Nachfolger, berichtet Unger. Über 40 Jahre hat Bittner mit Heinz Nardmann im Bürgerverein zusammengearbeitet, für die Aufgabe als Schiedskommissar ist er also bestens ausgebildet. „Und wenn man in dem Amt so alt wird wie Heinz, dann werde ich das noch lange machen können“, sagt der ehemalige Vereinsvorsitzende.