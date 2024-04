Spurensuche Wo sind die Höseler Pflastersteine?

Es ist erst wenige Tage her, da machten sich die Höseler Bürger ernsthaft Sorgen, um den Fortgang der Bauarbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz in Hösel. Die dafür vorgesehen Pflastersteinen schienen verschwunden. Gestohlen, hieß es. Wie das so ist mit Gerüchten, wusste jeder ein bisschen was zu berichten. Die Informationen wollten aber so recht nicht zusammenpassen. Für ein Anlass, Licht ins Dunkel zu bringen.