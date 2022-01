Fördergeld für Heiligenhaus : „Niedrigseilgarten“ ensteht an Sportanlage

Am Sportplatz an der Talburgstraße soll ein „Niedrigseilgarten“ entstehen. Dafür gibt es Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus „Sport. Wald. Heiligenhaus.“ – das ist das Motto an der Talburgstraße. Das Land Nordrhein-Westfalken gibt 581.000 Euro an Fördermitteln.

Nachdem die Landesregierung aus dem „Investitionspakt Sport“ in 2021 schon rund 1,5 Millionen Euro zur Sanierung und zum Neubau der Funktionsgebäude am Sportplatz Talburgstraße beisteuerte, folgt in 2022 eine weitere Förderung in Höhe von 581.000 Euro. Damit wird unter dem Titel „Sport. Wald. Heiligenhaus.“ eine Außenfläche für den Breitensport hergerichtet, unter anderem mit einem Niedrigseilgarten. Die Anlage wird ebenfalls am Sportfeld Talburgstraße entstehen. Die Förderquote im „Investitionspakt Sport“ beträgt 90 Prozent.