Aktion des Abfallbetriebs Kreis Viersen Zwei Tonnen Altkleider gegen eine Tonne Kartoffeln

Mit der Aktion wollte der ABV aufzeigen, dass auch (Alt-)Textilien noch einen Wert haben. Nach dem Gebrauch soll eine Wiederverwendung ermöglicht werden, etwa direkt über Second-Hand-Nutzung oder über den Einwurf in die Altkleidercontainer, beispielsweise des ABV. Hierbei möchte der ABV ausdrücklich darüber aufklären, dass die Alttextilien, die in die Container geworfen werden, zum größten Teil wiederverwendet, also dem Second-Hand-Markt zugeführt und nicht – wie von vielen vermutet – geschreddert und entsorgt werden. „Was nicht mehr getragen werden kann, findet als Putzlappen einen Weg in die Wiederverwendung, und nur ungefähr zehn Prozent werden energetisch verwertet, also der Verbrennung zugeführt“, so der ABV. Soweit möglich, wurden die abgegebenen Alttextilien bereits vor Ort vorsortiert und finden nun den Weg in caritative Einrichtungen im Kreis.