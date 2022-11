Auf dem Remigiusplatz Viersen schmückt den Weihnachtsbaum

Für Sonntag, 27. November, ist aber nicht nur Baumschmücken geplant. „Der Viersener Verschönerungsverein begleitet die Aktion mit einer Drehorgel, es werden weihnachtliche Klänge gespielt“, kündigt Tusch an. Auch am zweiten Advent (Sonntag, 4. Dezember) soll es nachmittags ab etwa 16 Uhr am Fuße der Kirche St. Remigius besonders besinnlich werden: „Wir planen eine italienische Weihnacht, ein Vater und seine Tochter singen italienische Weihnachtslieder“, sagt der Viersener.