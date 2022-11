Abfallvermeidung : KKA sagt „Fast Fashion“ den Kampf an

KKA sagt „Fast Fashion“ den Kampf an

Kreis Kleve Mit einer Schwerpunktwoche werden nachhaltige Textilien in den Fokus gerückt. Auch ein besonderes Angebot für weiterführende Schulen wurde entwickelt.

(RP) Die diesjährige Europäische Woche der Abfallvermeidung steht vom 19. bis zum 27. November unter dem Motto „Nachhaltige Textilien: Wiederwendung statt Verschwendung“. Durchschnittlich kauft jede Person in Deutschland für 78 Euro Kleidung im Monat. Dies ergibt in etwa 18 Kilogramm Textilien pro Person und Jahr. Doch bei vielen der Kleidungsstücke handelt es sich um schnell produzierte Billig-Kleidung von zudem oft schlechter Qualität. Und so werden diese Textilien schnell zur Wegwerfware. Ständig wechselnde Modetrends verstärken diesen Effekt noch. Man spricht dann von sogenannter „Fast Fashion“.