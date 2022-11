Auch Unfälle in NRW Wenn Altkleider-Container zur Todesfalle werden

Oft sterben Menschen bei dem Versuch, Altkleider aus den Containern herauszuholen. Anfang November kam dabei eine 26-Jährige in der Nähe von Stuttgart ums Leben. Und auch in NRW häufen sich die Fälle – unter anderem in Düsseldorf und Hilchenbach in Siegen-Wittgenstein im vergangenen Jahr. In beiden Fällen ist ein Mann ums Leben gekommen und jedes Mal wurde die schmale Öffnung des Altkleider-Containers zur Todesfalle.