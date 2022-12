Details im Blick Kempen-Kalender für 2023 zeigt etwas anderen Blick auf die Stadt

Erstmals hat Kuhl nun einen Kalender aufgelegt. Der Titel „Ein anderer Blick auf Kempen“ ist bei dem Kempener ohnehin Programm, und mit dem Blättern durch diesen Kalender für 2023 lädt Kuhl den Betrachter auch ein, ebenso aufmerksam durch die Stadt zu spazieren. Es sind nicht die Sehenswürdigkeiten wie Burg und Kuhtor, die so viele Kempen-Besucher (und Einheimische) ablichten, die Kuhl in den Mittelpunkt rückt, sondern die kleinen, unscheinbaren Dinge. Da ist ein befrorener Zaundraht an einem Feldrand in St. Peter für den Monat Januar, ein kleines Schnapsfläschchen, das zwischen dem Kopfsteinpflaster eingetreten von Karneval übrig blieb. Zum Schmunzeln ist eher der Schatten, den ein Auto an der Arnoldstraße wirft, und der Schriftzug „Warenschubse“, den Kuhl 2014 an der Kleinbahnstraße über einem Einkaufswagen-Abstellplatz entdeckte. Ein „Pilzuniversum“ am Entenweiher steht für den November. Einen opulent verzierter Maueranker und einen Fassadenkopf hat ebenfalls für den Kalender ausgewählt. Wer diese Bilder sieht, wird das nächste Mal sicherlich sehr aufmerksam an Buttermarkt und Möhlenring spazieren gehen – um das zu sehen, was Kuhl da gesehen hat.