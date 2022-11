Hückeswagener Aktionswoche zur Abfallvermeidung : Sinnvolles machen aus alter Kleidung

Jutta Böhl vom Nähcafé gibt in zwei Workshops Tipps, was aus alter Kleidung noch hergestellt werden kann. Foto: Schütz, Michael (msch)

Hückeswagen Für die Aktionswoche zur Abfallvermeidung vom 19. bis 27. November bietet die Stadtverwaltung zwei Workshops sowie einen Kleidertausch an.

Nach dem Erfolg vom vergangenen Jahr, als die Stadt Hückeswagen für ihre Aktionswoche einen mit 1000 Euro dotierten Preis gewonnen hatte, startet am kommenden Samstag die zweite Auflage: Vom 19. bis 27. November nimmt Hückeswagen wieder an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt, die unter dem Motto „Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!“ steht. Stadt und Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV) rufen erneut dazu auf, eine Woche lang gezielt auf die Entstehung von Abfall zu verzichten, abfallfrei einzukaufen und entsprechend zu leben. „Auch die diesjährige Aktion soll wieder Möglichkeiten, Ideen und Lösungsansätze aufzeigen, Abfall zu vermeiden und so nachhaltiger zu handeln“, berichtet Stefanie Heymann, die die Aktion bei der Stadtverwaltung organisiert.

Getreu dem Motto wird während des Aktionszeitraums ein Kleidertausch in der ersten Etage des Bürgerbüros, Bahnhofstraße 14, angeboten: Jeder ist eingeladen, nach Belieben seine ausrangierten, aber noch gut erhaltenen Kleidungsstücke mitzubringen und für andere bereitzulegen. Die Besucher dürfen dort nach Belieben stöbern und mitnehmen, was zur Mitnahme ausliegt. Getauscht werden kann zum Start am Samstag, 10 bis 13 Uhr, sowie in der nächsten Woche von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr und zusätzlich am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.