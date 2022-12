Einfühlsamer Chorgesang in Kempen Arnold-Chor stimmt auf Weihnachtsfest ein

Als „hellster Stern am Nachthim­mel“ wurde von Chorleiter Udo Schröder, der alle Stücke am Flügel begleitete und das Konzert moderierte, Katharina Borsch präsentiert. Die Kempener Sängerin, die an der Mu­sikhochschule Köln ihre Ausbildung erhalten hat, verfügt über reich­haltige Erfahrungen auf den Bühnen des In- und Auslands. Zuletzt trat sie noch in diesem Jahr im Moskau­er Bolschoi-Theater auf und war im Oktober mit dem Hauptstadt-Sinfo­nieorchester im Konzerthaus Berlin zu erleben. Bei ihrem „Heimspiel“ lag ihr das Publikum von Beginn an zu Füßen. Evergreens der Opern- und Operettenliteratur wie „O mio babbino caro“ von Puccini, „Caro nome“ aus Verdis „Rigoletto“ oder das fröhlichen Vilja-Lied aus „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár in­terpretierte sie mit großer techni­scher Meisterschaft und emotiona­lem Einfühlungsvermögen, mit dem sie die schönsten Momente geradezu auskostete. Zusätzlich trug sie teils im Wechsel, teils unter Begleitung des Chores Weihnachtslieder vor. Dazu gehörten das Noël von Adol­phe Adam und „Joy to the World“ von Pentatonix. Sehr anrührend fast am Schluss des Konzerts das getra­gene „Laudate Do­minum“ von Mo­zart, dessen Lobgesang hier im weihnachtlichen Kontext erschien. Die Zuhörer bedachten Borsch be­sonders nach Verdi mit stehendem Applaus.