Weihnachten in Viersen : 60 Weihnachtsbäume für Dülken

Vanessa Feldt (l.) und Christina Dybeck haben die Aktion angestoßen. Foto: Dybeck Foto: Veranstalter

Dülken Kinder können am Samstag, 19. November, an fünf Stationen in Dülken Baumschmuck basteln. Danach haben sie Gelegenheit, den Schmuck an einen der 60 spendenfinanzierten Tannenbäume im Ortskern zu hängen.

Eine Spendenaktion macht’s möglich: Im Dülkener Ortskern können Kinder ab diesem Samstag, 19. November, 60 dort aufgestellte Tannenbäume mit selbst gebasteltem Schmuck dekorieren. An fünf Stationen haben sie von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit, den Schmuck anzufertigen. „Den können sie dann mitnehmen und danach an einen Baum ihrer Wahl hängen“, erklärt Christina Dybeck, eine der Organisatorinnen.

Vanessa Feldt vom Concept-Store Miniundmali und Dybeck, die das benachbarte Café Thekengold betreibt, haben die Aktion angestoßen. „Wir möchten die Dülkener Innenstadt verschönern“, sagt Dybeck. Also starteten sie gemeinsam mit weiteren engagierten Dülkenern eine Spendenaktion, sodass nun vom gesammelten Geld – 1.500 Euro – 60 Tannenbäume gekauft werden konnten. Die Organisatoren riefen außerdem dazu auf, Material für den Baumschmuck zu spenden, etwa Milchkartons, kleine Konservendosen, Deckel von Marmeladengläsern oder Teelicht-Hülsen. Wer noch Material abzugeben habe, könne dies gerne noch am Samstag an einer der fünf Stationen tun, betont Dybeck.

Hier können die Kinder von 10 bis 13 Uhr basteln: Coworking-Büro Coffice, Hühnermarkt 16 (ohne Altersbegrenzung); Reisebüro Cap Horn, Cap Horn 15 (ab vier Jahre); Miniundmali, Hühnermarkt 4 (Kleinkinder, bis sechs Jahre); Mal- und Werkschule Farbenwerft, Blauensteinstraße 13 (ab sechs Jahre) und Café Thekengold, Hühnermarkt 2 (ab vier Jahre).

(naf)