Konzert in Kempen Kammerchor Notabene mit dynamischem Konzept

Der Evensong ist eine Tradition der anglikanischen Kirche, die sich auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. Entsprechend gut gefüllt war die Propsteikirche in Kempen am Sonntag. Im Evensong werden große Anteile der Liturgie vom Chorgesang übernommen. Die musikalische Leitung der Vesper sowie des Kammerchors hatte Christian Gössel inne, Kirchenmusiker der Gemeinde St. Mariae Geburt in Kempen. Liturg war Regionalsprecher Ralph Hövel, der die Kirchenbesucher vor Beginn des Evensongs begrüßte und Andreas Funke, Migrationsbeauftragter im Bischöflichen Generalvikariat Aachen, ankündigte, der die Auslegung des Evangeliums übernehmen werde.