Frauenhandball VT Kempen ist einfach nicht zu stoppen

In der Nordrheinliga musste sich die Turnerschaft St. Tönis beim Ligaprimus Bergischer HC ziemlich deutlich mit 17:36 geschlagen geben. Der Abstand in der Tabelle war und ist nicht so groß, aber die Mannschaft von David von Essen startete schlecht, lag schnell mit 0:5 im Hintertreffen. Bis zum 6:12 konnte sie dann gut mitspielen, doch noch vor der Pause konnte der BHC seine Führung bis auf 20:10 ausbauen. Im zweiten Durchgang wurde es nicht besser. Der BHC war in allen Belangen überlegen und kam am Ende zu dem Kantersieg. David von Essen war entsprechend enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft und hofft auf einen versöhnlichen Abschluss am kommenden Sonntag (15 Uhr, Corneliusfeld) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SSV Nümbrecht Handball.