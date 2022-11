Benefizaktion in Viersen : Ein Dankeschön für die Helfer

Für die Helfer gab’s ein Dankeschön-Essen. Foto: Michaela Kaas

Viersen Die Aktion Herzmantel, bei der gespendete Mäntel an zwei Tagen in Viersen und Süchteln an Menschen verschenkt wurden, denen es finanziell nicht so gut geht, war ein absoluter Erfolg. Mehr als 1.400 Wintermäntel und -jacken wurden von Bürgern für den guten Zweck abgegeben.

182 Mäntel bleiben übrig, die Initiatorin Michaela Kaas jetzt an weitere Organisatoren wie die Tafel, die Katholische Frauenhilfe, die Evangelische und die Süchtelner Kleiderkammer weitergab. So erfüllen auch die restlichen Mäntel und Jacken einen guten Zweck. Für die ehrenamtlichen Helfer von Herzmantel, die das Ganze möglich machten, gab es ein Dankeschön-Suppenessen im Viersener Restaurant „Felix“.

