Kirche in Kamp-Lintfort : Kirchengemeinde fährt zur Demo „Europa für alle“

Kamp-Lintfort „Wir sehen in den täglichen Nachrichten, dass Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz in Europa und weltweit in Gefahr sind. Das erfüllt uns mit großer Sorge“, sagt Pfarrer Christoph Roller.

Deshalb unterstützt die evangelische Kirchengemeinde Lintfort den Aufruf, sich an einer Demonstration in Köln gegen Nationalismus, Abschottung und Unterdrückung zu beteiligen, auch ganz praktisch. „Wir mieten einen Bus, in dem Interessierte mitfahren können. Denn wir halten den Sternmarsch für ein vereinigtes und friedliches Europa kurz vor der Wahl für das richtige Signal und wollen daran mitwirken.“ Wolfram Syben, Superintendent des Kirchenkreises Moers, begrüßt das Engagement der Kirchengemeinde. Die Demonstrationen am 19. Mai in mehreren Städten Europas, in Deutschland unter anderem auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart, stehen unter dem Titel „Ein Europa für Alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!“ Der Bus aus Kamp-Lintfort startet um 9 Uhr ab der Christuskirche, Friedrich-Heinrich-Allee 22. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt zehn Euro. „Ich möchte alle, die mitfahren wollen, bitten, sich bis zum 14. Mai anzumelden, damit wir planen können und der Bus nur eine begrenzte Zahl an Plätzen hat“, erklärt Roller vorsorglich. Anmeldungen sind möglich per E-Mail oder Whats-App an Pfarrer Christoph Roller: christoph.roller@ekir.de oder 015901484239. Informationen zur Demonstration finden Interessierte im Internet unter www.ein-europa-fuer-alle.de.