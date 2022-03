Niederrheinbahn : Fahrgastpreis für Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort „Pro Bahn“ würdigt das Engagement von Bürgermeister Christoph Landscheidt bei der Reaktivierung der Niederrheinbahn. Die Preisverleihung findet im Mai in Wuppertal statt.

Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ vergibt auch in diesem Jahr wieder Fahrgastpreise für herausragende Leistungen im Öffentlichen Personenverkehr. Diesjähriger Preisträger ist Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt. Geehrt wird er für sein hohes Engagement bei der Reaktivierung der Niederrheinbahn. „Ich freue mich sehr, dass die konsequenten Bemühungen für die Reaktivierung der Niederrheinbahn Anerkennung finden. Dies bestärkt unsere Arbeit in diesem Projekt umso mehr“, erklärt Landscheidt. Die Preisverleihung findet laut Stadtverwaltung am 20. Mai in Wuppertal statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden zwei weitere Preise an das Kompetenzcenter integraler Taktfahrplan und den Verein Eifelquerbahn verliehen.

Das ambitionierte ÖPNV-Vorhaben in Kamp-Lintfort liegt laut Christoph Landscheidt voll im Plan. Er freut sich insbesondere über die intensiven und konstruktiven Gespräche aller Beteiligten. Dazu gehören die eigens gegründete Niederrheinbahn GmbH, das Land Nordrhein-Westfalen, das im Februar 2020 in die Bresche sprang und zwölf Millionen Euro für den Neubau des elektronischen Stellwerks zur Verfügung stellte, und die Deutsche Bahn. „Die Deutsche Bahn wird das Stellwerk in Rheinkamp für 15 Millionen Euro so umbauen, dass die Niederrheinbahn nahtlos nach Kamp-Lintfort weiter fahren kann – und zwar auf modernstem Standard“, erklärte er am Freitag auf RP-Anfrage. Dafür benötige die Deutsche Bahn zwar einen deutlich längeren Planungsvorlauf. „Es gibt aber die klare Aussage, dass dieser eingehalten wird.“ Spätestens 2025/2026 soll die Niederrheinbahn mehrmals täglich von Duisburg bis zum Kopfbahnhof an der Friedrichstraße fahren. Derweil nehmen in Kamp-Lintfort die Planungen für die Gestaltung des zukünftiges Bahnhofumfeldes immer weiter Gestalt an. Ziel ist es, den „Bahnhof im Park“ bis 2024/2025 zu realisieren. Während sich die Stadt um die Umsetzung der städtebaulichen Maßnahmen kümmert, ist die Niederrheinbahn GmbH für die Trasseninfrastruktur zuständig.