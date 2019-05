Musik-Aktion der Enni und der Rheinischen Post : Die RP sucht die besten Senior-Bands

Moers Beim Wettbewerb von Enni und RP geht es um drei Auftritte am Niederrhein – in Moers, Xanten und Rheinberg.

Gemeinsam mit dem Veranstalter „Gastro Event“ und Moers’ großem Energieversorger sucht unsere Redaktion in diesem Jahr echte Herzblutmusiker im besten Alter „55 plus“ – für drei unvergessliche Auftritte bei den Enni Nights of the Bands in Moers (28. September), Xanten (16. November) und Rheinberg (Januar 2010). Für einen guten Sound und eine professionelle Lichtanlage wird gesorgt. Außerdem stellt „Gastro Event“-Chef Adam Ruta jeder Band eine kleine Gage in Aussicht. „Wir wollen diesmal die Generation ansprechen, die mit Rockmusik groß geworden ist“, sagt Pierre Disko, der vor gut vier Jahren an der Moerser Musikschule das Band-Projekt „50+“ gestartet hat. „Wer einen Blick auf die demographische Entwicklung der Stadt wird, stellt fest, dass in zehn Jahren mehr als 60 Prozent der Moerser die Sechzig überschritten haben werden. Das ist also eine absolut relevante Zielgruppe.“