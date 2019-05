Handel in Kamp-Lintfort: „Primavera“ verbindet Motorroller-Treff mit Garten-Schau.

Handel in Kamp-Lintfort

KAMP-LINTFORT 50 Fahrer rollten bis zum frühen Samstagnachmittag vor, um am Pavillon 360 Grad vor dem EK 3 ihre Vespa-Roller abzustellen und bestaunen zu lassen. Das seien die Unentwegten, meinte Tillmann Siebott, Vorsitzender des Vespa Clubs Düsseldorf, mit einem Blick zum Himmel.

In Kamp-Lintfort war das am Samstag anders: Das erste Vespa-Treffen zum ersten Frühlings-Straßenfest mit neuem Konzept. Bettina Puschmann, die seit Juli 2018 die Kamp-Lintforter Werbegemeinschaft leitet, hatte gleich mehrere Neuerungen veranlasst. Eine davon war das Vespa-Treffen am Samstag, das mit anschließender Ausfahrt bei Rollerfahrern und Besuchern gut ankam. „Ich denke, das nächste Mal sind wir wieder dabei“, meinte Tillmann Siebott.