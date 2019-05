Kultur in Kamp-Lintfort : „Mensch bleiben“, rät der Kabarettist Christoph Sieber

Kultur in Kamp-Lintfort

Christoph Sieber gastiert am 17. Mai in Kamp-Lintfort. Foto: TATIANA KURDA FOTOGRAFEN-WELT

Kamp-Lintfort Christoph Sieber kommt im Rahmen der städtischen Kleinkunst- und Kabarettreihe am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr in die Europaschule. Mit seinem Programm „Mensch bleiben“ richtet er den satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen?

Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer seltener Mensch? Christoph Sieber, Träger des deutschen Kleinkunstpreises, steht seit fast 20 Jahren auf den Brettern der Kabarettbühnen. „Mensch bleiben“ ist sein sechstes Kabarettsolo. Im ZDF ist er zusammen mit Tobias Mann Gastgeber der Sendung „Mann, Sieber!“