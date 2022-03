Tierpark in Kamp-Lintfort : Kalisto baut 2023 eine begehbare Sittich-Voliere

Kamp-Lintfort Die Tier- und Spieloase im Zechenpark hat im ersten Betriebsjahr 80.000 Besucher gezählt. Für das kommende Jahr hat sich das Betreiber-Ehepaar Stephanie und Reiner Winkendick einiges vorgenommen.

Bereits für den zweiten Jahrestag 2023 liegen die nächsten Pläne auf dem Tisch. Auf der Ponyanlage von Jünter, Jupp und Fee soll eine begehbare wie barrierefreie Sittichvoliere entstehen. Die drei Pferde beziehen innerhalb des Geländes eine neue Fläche. Geplant sind in der Voliere überdachte Sitzplätze, um in Ruhe das bunte Treiben von annähernd 200 Wellensittichen zu beobachten. Besucher wie auch Gruppen aus Schulen und Kindergärten können sich dort aufhalten. Das bestehende Stallgebäude werde bepflanzt und in die Voliere integriert, so die Pläne, die ab Oktober mit einem Volumen von rund 150.000 Euro umgesetzt werden sollen. Die Voliere im hinteren Teil wird in der Nähe des „Grünen Klassenzimmers“ liegen. Am außerschulischen Lernort Zechenpark hat die Natur Vorfahrt und die Vermittlung von Wissen. Auf der so genannten Bildungswiese wurden bereits Bienenstöcke aufgestellt. Der Kreislauf der Natur ist an der Kompostanlage zu beobachten. Ebenfalls sorgen im angrenzenden Teich Fische und andere Wasserbewohner für Aufmerksamkeit. Ein Kiosk mit Kaffee- und Kuchenverkauf in unmittelbarer Nähe zum Hüpfkissen bekommt bald entsprechendes Design. „Diese Elemente werten diesen Teil vom Kalisto extrem auf“, zeigt sich die Zoochefin überzeugt. Einen weiteren Schritt nach vorne geht das Kalisto als Ausbildungsbetrieb. Im August startet ein Auszubildender in der Tierpflege. Ebenfalls unterstützt ein FSJ-ler (Freiwelliges soziales Jahr) die Spiel- und Tieroase. Ende September treffen sich außerdem 100 Zoodirektoren aus Deutschland zu einer Tagung im Schirrhof.