Suchtprävention in Kamp-Lintfort und Moers : Suchtwoche bei der Caritas

Kamp-Lintfort/Moers Vom 20. bis 24. Mai gibt es Vorträge, Info-Stände und jede Menge Veranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Caritasverband Moers-Xanten beteiligt sich mit Veranstaltungen an der Suchtwoche vom 20. bis 24. Mai. Die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des Caritasverbandes bietet zwei verschiedene Vorträge an. Zusätzlich wird es auch einen Informationsstand in der Moerser Innenstadt geben.

Im ersten Vortrag am 22. Mai, der in Kooperation mit dem Stadtverband der Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes und der Suchthilfe in Moers durchgeführt wird, geht es unter anderem um den Umgang mit Suchtmitteln am Arbeitsplatz. Dabei wird vor Allem über den Konsum von Alkohol gesprochen. Die Referentin stammt Suchthilfezentrum Nikolausburg des Caritasverbandes Duisburg. Durch die Veranstaltung führen Mitarbeiter der Suchthilfe des Caritasverbandes Moers-Xanten. Der Vortrag findet im Pfarrzentrum St. Marien auf der Kirschenallee 50 in Moers statt und beginnt um 19 Uhr.

Der zweite Vortrag, in Kooperation mit der Dekra aus Moers und der Suchthilfe der Caritas, ist am Freitag, 24. Mai. Es geht um den Verlust des Führerscheins durch Suchtmittel. Der Referent ist ein Psychologe, welcher in diesem Bereich schon viele Jahre tätig ist. Durch die Veranstaltung führen ebenfalls Mitarbeiter der Suchthilfe der Caritas Moers. Der Vortrag findet in der Cafeteria im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef, Walkenriedstraße 2 in Kamp-Lintfort statt und beginnt um 18 Uhr. Beide Vorträge werden kostenlos angeboten und sind offen für jedermann.

Am Busbahnhof in Moers am Königlichen Hof wird am Dienstag, den 21. Mai, ein Informationsstand von 9 bis 13 Uhr errichtet werden. Dort besteht die Möglichkeit mit Mitarbeitern der Suchthilfe ein Gespräch zu führen, Informationsmaterial über Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit sowie Spielsucht zu bekommen.