Gesundheit in Kamp-Lintfort : Krankenhaus wirbt für die Pflege

Kamp-Lintfort Kampagne „#DankEuch“ am St.-Bernhard-Hospital rund um den Tag der Pflege am 12. Mai.

(RP) „#DankEuch“: Das wird rund um den 12. Mai häufiger zu sehen und zu hören sein. Denn der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege, und mit der Kampagne „#DankEuch“ sagen die Einrichtungen der Franziskus-Stiftung, darunter das St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, ihren Pflegenden Dank für ihren Dienst. „Mit Plakaten, Zeitungsanzeigen, Roll-ups, mit Posts und Filmen in Sozialen Medien und nicht zuletzt mit eigenen aufmerksamkeitsstarken Aktionen haben wir in den Häusern der Franziskus-Stiftung diesmal bewusst neue Wege gewählt“, sagt Willi Van Stiphoudt, Pflegedirektor des Kamp-Lintforter Krankenhauses.

„Pflege ist einer der erfüllendsten Berufe überhaupt“, sagt Van Stiphoudt. „Die rund 420 Pflegenden in unserem Haus sind in einem Berufsfeld tätig, das viel abwechslungsreicher, vielfältiger und anspruchsvoller ist, als man sich das mitunter vorstellt.“ So bedeute moderne Gesundheits- und Krankenpflege weit mehr als nur Verbände zu wechseln oder Medikamente zu stellen. Professionelle Pflege folge heute einem ganzheitlichen Ansatz und orientiere sich dabei stark an den individuellen Bedürfnissen der Patienten. Dabei nehmen beispielsweise auch Beratungsgespräche mit Patienten und Angehörigen einen immer breiteren Raum ein. Bis zum Jahr 2023 soll die Zahl der Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege um zehn Prozent steigen. Pflegende haben zahlreiche Chancen zu Weiterbildungen und Qualifizierungen und sind Fachkräfte am Arbeitsmarkt. „Die Pflegenden stellen die größte Berufsgruppe im Krankenhaus – sie leisten viel und das verdient unser aller Hochachtung“, unterstreicht Willi van Stiphoudt.