Bundesstraßen in Kamp-Lintfort : So wird der Weiterbau der B 528 geplant

Kamp-Lintfort Straßen NRW hat gestern den Stadtrat in Kamp-Lintfort über den aktuellen Planungsstand zum Weiterbau der Bundesstraße 528 informiert. Eine alternative Linienführung südlich des Eyller Berges steht nicht zur Diskussion.

Der Weiterbau der B528 nimmt langsam Fahrt auf: Im März fanden erste Verkehrszählungen in Kamp-Lintfort statt. In den nächsten Monaten wird Straßen NRW die vorhandenen Gutachten auf den Prüfstand stellen. „Wir befinden uns zurzeit im Übergang vom Vorentwurf zur Planfeststellung“, erklärte Klaus Münster von Straßen NRW am Mittwoch in der Sitzung des Kamp-Lintforter Stadtrates. Eine alternative Linienführung zu der 2009 als Vorzugsvariante beschlossenen, nördlich des Eyller Berges, steht aktuell nicht zur Diskussion: Klaus Münster, der die Mitglieder des Stadtrates über den Planungsstand informierte, sagte auf Nachfrage von SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß, dass die Prüfung der südlichen Variante keine verkehrliche Entlastung ergeben habe.

Zehn Jahre hat die Verlängerung der B 528 auf sich warten lassen, seit 2018 ist die Südumgehung Kamp-Lintforts wieder mit „vordringlichem Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan eingetragen. In Kamp-Lintfort wurde die beschlossene Trassenführung für den Weiterbau der Bundesstraße zuletzt in Frage gestellt, weil sie unter anderem auf neue Siedlungsbereiche in den Stadtteilen Gestfeld und Geisbruch stößt. Im Planungsbereich befinden sich außerdem Schutzgebiete und die Motocross-Bahn. Besorgte Anwohner hatten sich 2018 an den Bürgermeister gewendet. Wie der Vertreter von Straßen NRW erläuterte, gebe es in dem Bereich keinen konfliktfreien Korridor. Die 4,4 Kilometer lange Variante nördlich des Eyller Berges sei 2009 als Vorzugsentwurf genehmigt worden. Die Kosten belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro. Es wird eine etwa 13 Hektar große Fläche in Anspruch genommen. Aktuell sei Straßen NRW damit beschäftigt, die vorliegenden Gutachten neu zu überprüfen. Darunter fällt das Verkehrsgutachten, mit dessen Fertigstellung bis Ende des Jahres gerechnet wird. Aktualisiert werden auch Lärmschutz- und Luftschadstoffgutachten. Von Bedeutung sind darüber hinaus ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie und die Bestandskartierung. „Wir überprüfen, was sich in der Landschaft (Tiere und Pflanzen) geändert hat. Dies wird eine Vegetationsperiode in Anspruch nehmen“, erläuterte er. Die Regionalniederlassung Niederrhein mit Sitz in Mönchengladbach ist mit dem Weiterbau der B 528 befasst. „Wir untersuchen, welche Änderungen eingetreten sind. Wenn diese nicht gravierend sind, wird an der Linienbestimmung festgehalten.“ Für das Jahr 2020 ist die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung anvisiert. Bis 2021 solle dann die Planfeststellung eingeleitet werden. Träger öffentlicher Belange werden dann involviert. In Sachen Lärmschutz verwies Münster darauf, dass im Ortsbereich Kamp-Lintfort die Grenzwerte nicht überschritten würden. Im Bereich alleinstehender Häuser habe es nur eine Überschreitung gegeben. Auch der Abstand zur aktuellen Bebauung im Gestfeld und Geisbruch sei bei der geplanten Trassenführung groß genug. Auch die Ortsdurchfahrt Rayen werde aufgrund weniger Lärm und Abgase profitieren.