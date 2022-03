Selfies mit Flügeln und Taube : Kirchengemeinde in Voerde startet die „Aktion Friedensengel“

Voerde Die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Voerde will ein weiteres Zeichen für Hoffnung auf Frieden setzen.

An diesem Wochenende werden die Engelsflügel in Voerde an der Pauluskirche stehen, am Sonntag darauf in St. Elisabeth in Friedrichsfeld und am Palmsonntag, 9./10. April, in St. Peter in Spellen. Auch über die Zeiten hinaus werden die Engelsflügel (je nach Wetter) entweder in den Kirchen bzw. auch vor den Kirchen für Selfies bereit stehen.