Kamp-Lintfort : Innovation City: Berater ziehen von Haus zu Haus

Sanierungsmanager Severin Spätling berät Hauseigentümer. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Projektbotschafter sind in der nächsten Woche an der Philippstraße in der Altsiedlung unterwegs.

Im Sommer vergangenen Jahres startete das Klimaschutzprojekt Innovation City Kamp-Lintfort. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchten die Stadt und die Innovation City Management GmbH (ICM) gemeinsam das Quartier Lintfort klimagerechter gestalten. Ziel ist es, im gesamten Gebiet möglichst viele Energieeinsparmaßnahmen und energetische Gebäudesanierungen umzusetzen, um dadurch sowohl Energiekosten als auch Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Jetzt gilt es, Hausbesitzer in Kamp-Lintfort zu finden, die ihre Gebäude energetisch sanieren wollen. Dabei setzen die Verantwortlichen des Projekts Innovation City neben der Beratung im Quartiersbüro auch auf die „Haus-zu-Haus-Beratung“.

„Den persönlichen Kontakt zu den Hauseigentümern herzustellen, ist uns sehr wichtig“, betont Sanierungsmanager Severin Spätling. „Gemeinsam mit Christoph Wissing, Energieberater der Stadtwerke, werde ich in direkten Gesprächen über energetische Sanierungsmaßnahmen informieren und wie diese mit öffentlichen Fördergeldern unterstützt werden können.“ Als erstes Gebiet haben sich die beiden Fachmänner die Philippstraße in der Altsiedlung vorgenommen. Die Altsiedlung in Kamp-Lintfort ist die größte zusammenhängende Bergarbeitersiedlung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Gerade alte Zechenhäuser bieten in der Regel jede Menge Möglichkeiten für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Im Auftrag der Stadt Kamp-Lintfort hat die Innovation City Management GmbH zusammen mit der Gertec Ingenieurgesellschaft und der RAG Montan Immobilien im Jahr 2017 ein Quartierskonzept für das Stadtquartier Lintfort entwickelt. Dabei standen unter anderem die energetische Modernisierung von Gebäuden und die Senkung des Strom- und Wärmebedarfs im Mittelpunkt. Das hat für die Bürger mehrere Vorteile: Sie können zum einen von einem Beratungsangebot profitieren, zum anderen sinken langfristig die Energiekosten. Darüber hinaus können die Kohlendioxid-Emissionen reduziert werden, was sowohl dem Klimaschutz als auch der Lebensqualität zu Gute kommt.