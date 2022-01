Coronazahlen von Sonntag : Inzidenz steigt weiter und beträgt jetzt 735

Hilden/Haan Die Inzidenz im Kreis Mettmann hat jetzt auch die 700er-Marke gerissen – Tendenz weiter stark ansteigend. Todesfälle wurden am Wochenende nicht vermeldet. Damit zählt der Kreis weiterhin 877 Verstorbene.

am Sonntag 5.653 Infizierte erfasst, 422 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 564 (+42; 35 neu infiziert), in Haan 311 (+32; 26 neu), in Heiligenhaus 292 (+33; 16 neu), in Hilden 611 (+49; 59 neu), in Langenfeld 706 (+80; 72 neu), in Mettmann 431 (+20; 21 neu), in Monheim 606 (+55; 64 neu), in Ratingen 899 (-8; 73 neu), in Velbert 933 (+85; 68 neu) und in Wülfrath 300 (+34; 26 neu).