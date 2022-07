Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und 913 mehr Coronakranke

Kreis Mettman Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann aktuelle Zahlen zum Stand der Corona-Pandemie in den zehn Städten des Kreises bekannt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 10.383 Infizierte erfasst, 913 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 886 (+42), in Haan 810 (+104), in Heiligenhaus 508 (+96), in Hilden 1069 (+18), in Langenfeld 1415 (+176), in Mettmann 909 (+163), in Monheim 1027 (+49), in Ratingen 1771 (+86), in Velbert 1511 (+153) und in Wülfrath 477 (+62).