Coronazahlen am Samstag : Inzidenz steigt weiter an

Hilden/Haan In Hilden sind 565, in Haan 288 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenzwerte im gesamten Kreis Mettmann bewegen sich nach und nach auf die 700er-Marke zu.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 5.339 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 537, in Haan 288, in Heiligenhaus 284, in Hilden 565, in Langenfeld 661, in Mettmann 423, in Monheim 544, in Ratingen 868, in Velbert 895 und in Wülfrath 274.