Wegen Überlastung : Hilden bekommt eine zusätzliche Corona-Teststelle

Hilden/Haan Vorerst bis Mittwoch (26. Januar) soll eine zusätzliche mobile Testeinheit des DRK an der Beckersheide für Entlastung sorgen.

Bis zu fünf Stunden Wartezeiten, entnervte Bürger, überforderte Helfer – die Stimmung rund um das PCR-Drive-In-Testzentrum des Kreises an der Herderstraße in Hilden konnte in den vergangenen Wochen durchus als „explosiv“ bezeichnet werden. Auch die Kreisverwaltung selber räumte ein, die Situation sei „nicht ideal“, man suche „dringend einen besseren Standort“ auf Hildener Stadtgebiet.

Jetzt ist offenbar zumindest Entlastung in Sicht: Jedenfalls teilte Kreissprecherin Daniela Hitzemann am Wochenende mit, vorerst bis Mittwoch (26. Januar) werde eine zusätzliche mobile Testeinheit des DRK an der Beckersheide PCR-Tests anbieten. Deren Öffnungszeiten liegen der Pressemitteilung zufolge täglich zwischen 8.30 und 16.30 Uhr. Die Zufahrt erfolge über Breddert.

Der Andrang an der Drive-In-Probeentnahmestelle an der Herderstraße sei so hoch, räumt Hitzemann ein, dass er „an diesem Standort nicht mehr zu bewältigen“ sei. Ein neuer Standort mit verbesserten Bedingungen werde „in Kürze an den Start gehen“. Bis es soweit ist, soll die Beckersheide einen Teil des Ansturms bewältigen. Allerdings: „Es werden ausschließlich Testungen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und nach positivem Schnelltest angeboten“, betont der Kreis, der mit Hilfe des DRK insgesamt drei eigene PCR-Teststellen – neben Hilden auch in Velbert und in Ratingen – betreibt. Das Zentrum an der Herderstraße ist zuständig für den Südkreis mit Erkrath, Haan, Langenfeld und Monheim.