Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert im Kreis tendiert gegen 650

Kreis Mettmann Einen Todesfall und 558 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Damit gab es in dieser Woche drei Tage mit jeweils mehr als 500 Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 5231 Infizierte erfasst, 509 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 522 (+50; 51 neu infiziert), in Haan 279 (+24; 46 neu), in Heiligenhaus 259 (+39; 43 neu), in Hilden 562 (+45; 65 neu), in Langenfeld 626 (+74; 74 neu), in Mettmann 411 (+8; 21 neu), in Monheim 551 (+46; 48 neu), in Ratingen 907 (+117; 134 neu), in Velbert 848 (+79; 83 neu)und in Wülfrath 266 (+27; 29 neu).