Zeugin alarmiert in Hilden Polizei : Mit 2,4 Promille ins Auto gestiegen

Die Polizei hat den Mann in Düsseldorf gestellt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil ein Mann in einem Hildener Getränkemarkt stark nach Alkohol gerochen hat und trotzdem mit dem Auto gefahren ist, hat eine Zeugin am Donnerstagvormittag die Polizei gerufen. Die konnten ihn in Düsseldorf stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kundin eines Getränkemarktes an der Düsseldorfer Straße haben am Donnerstagvormittag die Polizei gerufen. Grund war ein Mann, der sich zuvor eine Flasche Wodka gekauft hatte und mit eine Alkoholfahne ins Auto gestiegen ist. teilte die Polizei mit.

Gegen 11.45 Uhr informierte eine 54-jährige Hildenerin die Polizei, nachdem der augenscheinlich alkoholisierter Mann mit seinem silberfarbenen Mercedes über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf gefahren war. „Die Zeugin gab an, dass der Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. trotz eines Mund-Nasen-Schutzes, deutlich feststellbar gewesen sei“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Beamten leiteten unmittelbar eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann ein und konnten das Fahrzeug schließlich auf der Stralsunder Straße in Düsseldorf antreffen und stoppen. Der Fahrer, ein 59-jähriger Düsseldorfer, gab den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt zu.

„Er wies im Rahmen einer ersten Befragung deutliche Ausfallerscheinungen auf und musste sich mehrfach stützen, um das Gleichgewicht zu bewahren“, so die Sprecherin weiter. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,4 Promille (1,2 mg/l) positiv.